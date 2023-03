The Mandalorian, che cos'è il Boonta Eve e perché era stato bandito?

The Mandalorian ci permette di addentrarci in una Galassia sospesa tra quanto accaduto durante la Guerra dei Cloni e quanto ancora dovrà accadere con l'ascesa del Primo Ordine: le avventure di Din Djarin e Grogu presentano dunque inevitabilmente echi del mondo che fu durante la Repubblica, ad esempio festività come il Boonta Eve.

Nominato da Peli Motto durante il secondo episodio di questa terza stagione, il Boonta Eve è un'antica tradizione di Tatooine: si tratta di una festività che omaggia l'ascesa a divinità di Boonta Hestilic Shad’ruu, un Hutt che sconfisse i nemici che volevano imporre il loro controllo sul pianeta (poi chiamato Boonta proprio in onore dell'eroe).

Durante il weekend del Boonta Eve si susseguono festeggiamenti e spettacoli di fuochi d'artificio di ogni tipo, mentre prima dell'ascesa dell'Impero era possibile assistere anche alla famosa corsa dei Pod alla quale prendevano parte i migliori piloti della Galassia (vi dice nulla Star Wars: La Minaccia Fantasma?); se il Boonta Eve è stato ripristinato dopo la caduta dell'Impero, però, lo stesso non può dirsi della pericolosissima gara, ancora vietata dalle restrizioni dettate dalla Nuova Repubblica. E voi, conoscevate le origini del Boonta Eve? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di vecchie storie, intanto, ecco cos'è il Mitosauro apparso in The Mandalorian.