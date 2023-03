The Mandalorian, che cos'è il Mitosauro e perché è importante per Mandalore?

Nella terza stagione di The Mandalorian vediamo Din Djarin affondare come mai prima d'ora le sue mani nelle sue origini e nel credo mandaloriano: il viaggio su Mandalore del personaggio interpretato da Pedro Pascal ci ha regalato alcuni momenti parecchio toccanti, ma anche un primo incontro con una creatura leggendaria.

Stiamo parlando del Mitosauro, apparso sul finale del secondo episodio di questa terza stagione: ma cosa sappiamo di questa spaventosa bestia che vive nelle profondità di Mandalore? Il suo ruolo, in effetti, è fondamentale per la storia del pianeta e per lo sviluppo del credo mandaloriano: per Mandalore, infatti, i Mitosauri erano un po' ciò che rappresentano per il nostro pianeta i dinosauri, esseri colossali che la facevano da padroni prima dell'arrivo di una nuova specie.

Nel caso dei Mitosauri, però, l'estinzione non passa attraverso meteoriti e catastrofi naturali: questi mostruosi esseri vennero infatti sconfitti dal popolo stesso dei (futuri) mandaloriani guidati dall'eroico Mandalore il Grande, un guerriero il cui nome appartiene ormai alle leggende. Proprio in seguito a questi eventi i mandaloriani presero quindi il sopravvento, cominciando a tramandare la loro cultura guerriera e utilizzando il simbolo del teschio del Mitosauro come vero e proprio elemento sacro. Tutto chiaro? Meglio non perder tempo a rimuginare, comunque: la serie è già andata avanti, e nel caso in cui aveste bisogno di ulteriori chiarimenti qui trovate la nostra recensione del terzo episodio di The Mandalorian 3.