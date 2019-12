The Mandalorian, cosa ci aspetta dalla seconda stagione di Baby Yoda?

Con la prima stagione di The Mandalorian giunta alla conclusione, è tempo di ragionare sull'episodio finale per capire cosa ci aspetta dai nuovi episodi in arrivo nel 2020, come annunciato di recente da Jon Favreau. Attenzione, seguono spoiler sulla serie di Star Wars.

Parlando in particolare di Baby Yoda, nell'ultima puntata di The Mandalorian viene anticipato che Mando (il cui vero nome è Din Djarin) dovrà intraprendere un viaggio alla ricerca del pianeta natale del piccolo, a cui è affezionato e che vede ormai come un figlio.

Non essendo in possesso di informazioni sull'identità del "Child" - tuttora non si conosce neanche il nome della razza aliena a cui appartiene - il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal dovrà puntare sull'unico indizio risalente alla sua origine: l'utilizzo della Forza.

Visto che l'Armaiola ha spiegato a Mando che questo potere risale all'Ordine dei Jedi, la seconda stagione potrebbe portare i due a contatto con la storia dei combattenti più temuti e rispettati della Galassia: The Mandalorian, lo ricordiamo, è ambientata tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza.

I nuovi episodi di The Mandalorian debutteranno su Disney+ nell'autunno del 2020.