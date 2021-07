The Mandalorian, cosa significa la frase 'Questa è la Via?'

Come ogni cosa anche l'universo di Star Wars si aggiorna, cambia e si evolve nel corso degli anni: il franchise ideato da George Lucas non ha mai fuggito il rischio della novità, anche quando si tratta di mettere in discussione un vero e proprio pilastro come il motto "Che la Forza sia con te", insidiato ora dal più recente "Questa è la Via".

Certo, insidiare è una parola grossa: la frase simbolo della cultura mandaloriana ha però ottenuto una certa popolarità grazie a The Mandalorian. Ma quale significato si cela dietro la celebre frase? E perché è così importante per i mandaloriani?

Nell'attesa che prendano il via le riprese dei nuovi episodi di The Mandalorian, dunque, cerchiamo di approfondire la cosa: lo show ideato da Jon Favreau, in effetti, non ci fornisce molte spiegazioni al riguardo, lasciandoci intendere che si tratti comunque di un riferimento ai precetti base del culto mandaloriano.

Il "Questa è la Via" più volte pronunciato dai personaggi dello show fa dunque riferimento a più comportamenti in linea con il culto, dal prendersi cura dei "trovatelli" al non rimuovere mai il casco (quest'ultimo aspetto, in particolare, ritorna più volte nel corso degli episodi dello show Disney+).

La Via, ad oggi, ci è dunque in gran parte sconosciuta: non resta che attendere le prossime stagioni della serie scritta da Dave Filoni per saperne di più. E voi, che idea vi siete fatti del culto mandaloriano e del suo motto? Fatecelo sapere nei commenti! Uno degli stuntman dello show, intanto, ci ha anticipato qualcosa sulla terza stagione di The Mandalorian.