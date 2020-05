The Mandalorian: ecco il cosplay di Baby Yoda che non vi aspettereste mai

Il personaggio creato da Jon Favreau si è guadagnato immediatamente la simpatia dei fan, che si sono scatenati fin da subito in cosplay davvero sorprendenti.

Nel breve video pubblicato da Brandon Hardy su Instagram notiamo il personaggio mentre si muove, accompagnato dal tema di The Mandalorian. Dato che lo sfondo è nero non è possibile capire le dimensioni del costume, ma ad un certo punto il cosplayer si alza ed è allora che capiamo di avere a che fare con un Baby Yoda gigante. La testa è in realtà una sorta di cappuccio e il cosplayer era semplicemente in ginocchio.

"Dato che è il primo May the 4th che Baby Yoda passa con noi, ho voluto celebrare creando una versione a tema Star Wars del personaggio con ciò che avevo nell'armadio per la Closet Cosplay Challange. Ho barato un pochino con la testa e le mani, poiché non avevo qualcosa del genere dentro l'armadio, ma tecnicamente ho seguito le regole perché ho usato solo cose che avevo in giro per casa".

La simpatica sfida si basa proprio sul creare fedeli cosplay fatti in casa, e per realizzare questo sono bastati un vecchio giaccone, una sciarpa di lana. L'autore ammette che in effetti potrebbe somigliare più a Yoda che a The Child... ma la specie è quella. Cosa ne pensate del cosplay? Proverete a replicare l'impresa? Per la seconda stagione anche Robert Rodriguez ha potuto dirigere Baby Yoda: un vero onore!