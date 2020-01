The Mandalorian: ecco i case per smartphone in acciaio Beskar

Dai meandri del web spuntano dei case per smartphone che potrebbero incuriosire i fan di Star Wars. Si tratta infatti di accessori che dall'aspetto richiamano l'estetica del materiale chiamato acciaio Beskar apparso all'interno della serie TV The Mandalorian.

Da quando l'ultima fatica di Jon Favreau è sbarcata all'interno della piattaforma streaming di Disney, Disney+, in molti hanno iniziato a desiderare il rilascio più più veloce possibile del merchandising dello show, a iniziare da quello che è diventato l'oggetto di culto di molti appassionati dell'opera ideata da George Lucas nel lontano 1977: Baby Yoda.

In attesa del merchandising ufficiale, e dello sbarco ufficiale qui in Italia del simpatico personaggio, stanno iniziando a essere presenti materiali non ufficiali dedicati a The Mandalorian. Tra i più recenti, ci sono i case per smartphone che richiamano l'estetica dell'acciaio Beskar. Quest'ultimo ha un grande peso all'interno della serie, dato che viene indossato dai mandaloriani, e quindi dal protagonista interpretato dall'attore Pedro Pescal, e ne va dunque a comporre l'armatura. Come si può notare dall'immagine, inoltre, ci sono diversi tipi di case che presentano prevalentemente lo stesso colore, ma con sfumature diverse e che cambiano anche in base al modello di smartphone.

Cosa ne pensate di questi accessori? A proposito di acciaio Beskar, l'attrice Emily Swallow ha voluto ringraziare un utente per una fan art sull'Armaiola, mentre The Mandalorian sarà ai VES Awards, grazie al considerevole numero di nomination ottenute.