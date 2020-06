The Mandalorian, il creatore Jon Favreau conferma la data d'uscita della Stagione 2

La seconda, attesissima stagione del live-action firmato Star Wars ha una data d'uscita. Dopo il successo della prima stagione di The Mandalorian, i fan della Galassia lontana lontana hanno atteso per avere costantemente nuovi aggiornamenti al riguardo.

La pandemia non ha fermato la produzione, che ha continuato a lavorare in remoto e oggi il creatore Jon Favreau ha una notizia molto positiva per tutti gli appassionati della serie. Lo showrunner conferma che per fortuna le riprese erano già terminate prima che l'emergenza sanitaria bloccasse tutto, e quindi il cast ha potuto lavorare alla post-produzione a distanza senza problemi.

Quando debutterà la nuova stagione? I nuovi episodi saranno disponibili da Ottobre su Disney+, quindi nessun ritardo nella tabella di marcia della produzione, che con il diretto impegno di Favreau nelle fasi successive del progetto hanno assicurato la riuscita nei termini di scadenza prefissati.

E' lo stesso Favreau a confermarlo in un'intervista al festival TV ATX in una conferenza insieme ai suoi colleghi di regia: "Siamo stati abbastanza fortunati da aver terminato la fotografia prima del blocco, quindi grazie a Lucasfilm e ILM, tecnologicamente all'avanguardia, siamo stati in grado di eseguire tutti gli effetti visivi di modifica in remoto... Sarà disponibile come previsto su Disney + in Ottobre. Si baserà su ciò che le persone hanno amato dalla prima stagione. Non sembra la prossima stagione, sembra che il lavoro continui", e continua sperando che "le persone vedano quanto ci stiamo lavorando su".

Non manca molto, l'attesa sta davvero per finire, da oggi è ufficiale. Mentre cresceva l'aspettativa, Disney+ ha calmato un po' gli animi con la "Disney Gallery: The Mandalorian", una docu-serie che racconta il dietro le quinte del progetto. L'ultimo episodio è stato dedicato interamente a Baby Yoda e alla creazione del personaggio. E intanto ci si domanda se vedremo più spesso Pedro Pascal senza maschera in The Mandalorian 2, dato che è stata svelata la sua identità nella prima stagione.