The Mandalorian, perfino il creatore di Piccoli Brividi è entusiasta della stagione 2

Lo scorso 30 ottobre The Mandalorian è tornata su Disney+ con la sua attesa seconda stagione, e sono bastati due episodi per convincere R.L. Stine, celebre creatore della serie di libri horror per ragazzi Piccoli Brividi, della qualità del nuovo arco narrativo.

"Scappate su Tatooine. Questo è il mio consiglio" ha scritto infatti l'autore su Twitter, dove conte oltre 200.000 follower. "La seconda stagione di The Mandalorian è iniziata alla grande."

Vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie di Star Wars, il cui titolo non è ancora stato rivelato, debutterà sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino il prossimo 13 novembre. Tutti i capitoli della nuova stagione, al contrario di quanto accaduto l'anno scorso, arriveranno su Disney+ regolarmente ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 18 dicembre. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Mandalorian 2x02.

A proposito di R.L. Stine, è notizia dello scorso aprile Sony Pictures e Scholastic Entertainment hanno avviato lo sviluppo di una nuova serie live-action tratta dai libri di Piccoli Brividi. È inoltre confermato l'arrivo di uno show basato su The Babysitter, ottavo romanzo della collana horror conosciuta in Italia come "Super brividi".



