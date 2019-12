The Mandalorian: curiosità e domande più significative del settimo episodio

The Mandalorian è giunta al penultimo episodio della prima stagione. Ieri sera, nei Paesi in cui Disney+ è già disponibile, è stato pubblicato il settimo capitolo, The Reckoning. Un episodio significativo all'interno del primo ciclo di racconti dello spin-off di Star Wars, con protagonisti, tra gli altri, Pedro Pascal e Gina Carano.

Se non volete leggere alcuno spoiler su The Mandalorian, che in Italia arriverà soltanto in primavera, non proseguite nella lettura della news.

Nel settimo episodio Mando riesce a convincere Cara Dune e il coraggioso Kuiil, ad unirsi a lui nella sua pericolosa missione.

Tuttavia Greef Carga aveva stimato ci fossero solo quattro stormtroopers a guardia del Cliente ma la previsione era piuttosto ottimistica.

I piani vengono mandati all'aria dall'arrivo di Moff Gideon (Giancarlo Esposito), accompagnato da una squadra d'imperiali e una dozzina di altri stormtrooper.



Molti si chiedono se Baby Yoda possa passare al Lato Oscuro. Un'ipotesi che non è certo campata in aria, nonostante molti prospettino un futuro simile al ben più noto Maestro Yoda, uno degli Jedi più potenti di tutti i tempi.

Ci si chiede inoltre quale sarà il destino degli amici del mandaloriano, dopo la visione del settimo episodio. Qualcuno di loro sarà destinato a morire? Il settimo episodio inoltre vede il ritorno del droide di Taika Waititi, che i fan speravano di poter rivedere prima della fine della stagione.

Queste e altre novità interessanti ha riservato il settimo episodio che apre ora la strada alla conclusione della prima stagione. Nel settimo episodio ritroveremo inoltre una specie famosa e soprattutto ci sarà un colpo di scena inaspettato per la fine di The Mandalorian.