The Mandalorian, Daisy Ridley in difesa di Baby Yoda: 'Non c'era alcuna cattiveria'

La passione di Baby Yoda per le uova della Signora Rana ha creato moltissime polemiche nelle ultime settimane. Alcuni telespettatori di The Mandalorian hanno accusato il tenero bambino addirittura di genocidio ma, nelle ultime ore è scesa in campo a sua difesa anche Daisy Ridley.

L'interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars ha voluto sottolineato che nel gesto di Baby Yoda non vi era alcuna cattiveria, quanto più una necessità di sostentamento. Insomma, in qualche modo il Bambino si sarebbe dovuto pur nutrire per crescere sano e forte.

"Guarda, Mando deve mangiare, Yoda deve crescere e diventare forte. Si tratta semplicemente di questo. Se c'è qualcuno che ha sbagliato in questa storia è la Signora Rana. Doveva essere con le sue uova. Non c'è stata alcuna malizia nel gesto del piccolo" ha detto l'attrice ad IGN.

Intanto, Yoda che divora con voracità le uova è diventato una nuova figura da collezione che è andata ad arricchire il già folto numero di statuine Funko Pop dedicate al mondo di The Mandalorian. Nei giorni scorsi ancge Lucasfilm era intervenuta a sostegno dell'innocente creatura. Il direttore creativo Phil Szostak ha precisato che le uova non erano assolutamente state fecondate, proprio come quelle delle galline che noi esseri umani mangiamo molto spesso. Inoltre la scena era stata creata soprattutto con uno scopo comico dunque doveva semplicemente far sorridere il pubblico. Insomma, come spesso accade, ogni occasione è buona per far polemica.