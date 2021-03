The Mandalorian, Daisy Ridley sul potere di Baby Yoda: 'Così non vale, è troppo tenero!'

Intervistata da Fandom in occasione dell'uscita di Chaos Walking, pellicola sci-fi in cui appare al fianco di Tom Holland, Daisy Ridley ha parlato del potere che lega la sua Rey a Grogu, ovvero l'irresistibile Baby Yoda di The Mandalorian.

Come gli amanti di Star Wars avranno già capito, stiamo parlando dell'inedita abilità curativa mostrata rispettivamente da entrambi nella stagione di debutto della serie Disney+ e nel capitolo finale della trilogia sequel, L'ascesa di Skywalker.

Scherzando sulla questione, l'attrice ha affermato che Baby Yoda ha un grande vantaggio sul suo personaggio: il potere della tenerezza.

"Il punto è questo. Baby Yoda è immensamente potente ma sta quasi barando, perché è talmente dolce che qualcosa cosa faccia ti fa intenerire" ha dichiarato la Ridley. "Mentre io da essere umano non possiedo questa cosa. Quindi credo che Baby Yoda abbia avuto una vita più facile come guaritore della Forza, proprio perché è Baby Yoda. Siamo entrambi bravi a farlo, ma lui è decisamente più carino di me."

A proposito di The Mandalorian, vi ricordiamo che la serie con protagonista Pedro Pascal farà ritorno su Disney+ con una terza stagione prevista per il 2022. Nel frattempo, a dicembre 2021 arriverà The Book of Boba Fett, show spin-off dedicato al leggendario cacciatore di taglie.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai prossimi ruoli di Daisy Ridley al cinema.