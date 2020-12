The Mandalorian, dall'addestramento di Grogu a Snoke: cosa vedremo nelle nuove stagioni?

L'universo di Star Wars gode di un potenziale narrativo praticamente infinito: che si vogliano esplorare gli eventi successivi alla trilogia sequel o approfondire ogni anfratto delle storie già raccontate, l'impressione è che ci sia ancora tanto da dire. The Mandalorian, in ciò, gioca un ruolo fondamentale.

La seconda stagione dello show di Jon Favreau ha infatti segnato il definitivo punto di contatto con la storia del franchise, da Ahsoka Tano a Boba Fett fino, ovviamente, alla clamorosa apparizione di Luke Skywalker sul finale. A questo punto, dunque, la domanda che sorge spontanea è: dove ci condurranno le prossime stagioni dello show?

Le teorie non mancano di certo: in tanti, in primis, si chiedono se assisteremo all'addestramento di Grogu da parte di Luke e se, in tal caso, si continuerà a ringiovanire il volto di Mark Hamill o si procederà ad un vero e proprio re-casting (Sebastian Stan è il nome più gettonato).

Nonostante in molti preferirebbero cancellarne la memoria, inoltre, c'è pur sempre una trilogia sequel con cui fare i conti: non è impossibile, a questo punto, che The Mandalorian ci porti a scoprire gli eventi che hanno portato alla nascita del Primo Ordine e, soprattutto, che decida di approfondire quel Leader Snoke relegato ad un ruolo eccessivamente bidimensionale nella trilogia di Abrams.

Insomma, le strade da seguire non mancano: la speranza, ovviamente, è che il livello della narrazione continui a mantenersi sugli standard a cui ci hanno abituati queste prime due stagioni dello show! A tal proposito, vediamo cos'ha risposto la regista di The Mandalorian a chi ha accusato lo show di essere eccessivamente nostalgico.