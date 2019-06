The Mandalorian: Daniel Logan spiega il legame che potrebbe esserci con Boba Fett

Daniel Logan ha interpretato il personaggio di Boba Fett in diversi film del franchise di Star Wars e ora l'attore, chiacchierando con Collider, ha spiegato quali potrebbero essere i legami tra il personaggio e The Mandalorian. Disney+ nel mese di novembre debutterà con la prima serie live-action di Star Wars, diretta da Jon Favreau.

I fan nutrono speranze di vedere nello show anche il personaggio di Boba Fett anche se che le speranze siano ridotte al minimo. Ciononostante sul web circolano svariate teorie sulla possibilità che in qualche modo Boba Fett sia coinvolto nella serie.

Ad intervenire sull'argomento è stato proprio Daniel Logan, spiegando:"Hanno lavorato, lavorato, lavorato non solo per stabilire il nome di mercenari mandaloriani ma anche come gruppo di fan e grandi amanti del personaggio di Boba Fett. Quindi ora che i mandaloriani hanno un luogo che possiamo esplorare, inizi a capire perché i Fett hanno iniziato ad essere attratti da questo stile di vita mandaloriano, perché si sono vestiti da mandaloriani e hanno fatto proprio questo omaggio".



Una valorizzazione interessante per capire maggiormente le dinamiche di Jango e Boba Fett. In ogni caso non è ancora certo che il celebre cacciatore di taglie possa fare realmente parte di The Mandalorian, o se verrà semplicemente citato in maniera tale da poter valorizzare il personaggio.

Nel frattempo è stata annunciata una terza serie su Star Wars, oltre a The Mandalorian e al prequel di Rogue One.

Nel frattempo Jon Favreau confermato showrunner anche per la seconda stagione.