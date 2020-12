The Mandalorian: i Dark Troopers sono finalmente canon, dopo 25 anni dalla loro creazione

The Mandalorian riesce a giocare veramente bene con la nostalgia dei fan, riuscendo al contempo ad accontentare i nuovi spettatori. Nelle due stagioni della serie abbiamo visto comparire elementi provenienti dal passato di Star Wars e riadattati perfettamente in un nuovo contesto, come accaduto con i letali Dark Troopers di Moff Gideon.

Forse non tutti sanno che in realtà questo particolare tipo di stormtrooper derivano da un videogioco in prima persona uscito nel 1995 e intitolato Star Wars: Dark Forces. Qui era il Generale Rom Mohc a progettarli in varie forme per servire l'Impero, costruendo sia droidi da battaglia sia esoscheletri quasi impossibili da distruggere.

Ovviamente stiamo parlando di una delle tante opere entrate a far parte dell'etichetta Star Wars: Legends, per cui è interessante vedere come anche in questo caso quel materiale non sia stato dimenticato ma riportato all'interno dell'arco narrativo della serie Disney+. Moffi Gideon ce li aveva già presentati nel Capitolo 12, ma vederli in azione (con più di qualche richiamo all'Iron Man di Jon Favreau) fa una certa impressione, soprattutto perché nell'episodio Gideon si riferisce a loro chiamandoli proprio Dark Troopers.

Per quanto riguarda il caone, gli assaltatori avevano fatto una fugace comparsa nel gioco mobile Star Wars: Commander (2014) ma è la prima volta che li vediamo in live action e qualcosa ci dice che non sarà neanche l'ultima. Mando e i suoi nuovi alleati faranno di tutto per salvare Grogu, per cui uno scontro con i nuovi trooper sarà d'obbligo.

Sarà il grande Boba Fett ad affrontarli mentre Din Djarin si occuperà di prendere a bastonate il villain dotato di Darksaber?