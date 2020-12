The Mandalorian, Dave Filioni elogia il Boba Fett di Tamuera Morrison: 'Impareggiabile'

Si è conclusa due giorni fa in modo altamente commovente e spettacolare la seconda e superlativa stagione di Star Wars: The Mandalorian, grazie alla quale è stato re-introdotto nell'Universo di Guerre Stellari anche il mitico Boba Fett, interpretato da Tamuera Morrison, attore fortemente voluto da Dave Filioni, produttore e regista dello show.

Lo abbiamo visto di sfuggita nel primo episodio di The Mandalorian 2, e dalla sesta puntata in poi è divenuto una delle costanti del nuovo arco narrativo. Parlando proprio di Morrison nei panni di Boba Fett durante lo Star Wars Show, Filioni ha dichiarato:



"Non ha prezzo. È incommensurabile. È in assoluto la persona esatta per quel ruolo. Ha ripreso l'armatura e l'abbiamo usata, non potevamo fare altrimenti. Nell'episodio diretto da Robert Rodriguez, alla fine, la storia si focalizza sul suo ritorno e fa tutte quelle acrobazie spettacolari che segnano il suo grande ritorno".



Tamuera Morrison tornerà nell'armatura di Boba Fett a dicembre 2021 nell'annunciata miniserie The Book of Boba Fett, anche se non è chiaro se lo rivedremo prima nella terza stagione di The Mandalorian.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars: The Mandalorian Capitolo 16 e alla reaction di Mark Hamill dopo l'ultimo episodio della seconda stagione.