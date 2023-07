The Mandalorian, Dave Filoni ammette: 'Pensavo che Baby Yoda fosse una pessima idea'

Pochi personaggi nel mondo di Star Wars sono diventati famosi quanto Grogu, il piccolo alieno sensibile alla Forza di The Mandalorian che nella prima stagione è stato chiamato affettuosamente Baby Yoda, prima che le sue origini fossero spiegate e il nome rivelato. Eppure, inizialmente, Dave Filoni era contrario all'idea di inserirlo nella storia.

Durante il nuovo dietro le quinte Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian Season Three, Dave Filoni ha dichiarato di aver pensato che Baby Yoda fosse inizialmente una cattiva idea. "Sapete, come nella prima stagione, Jon voleva introdurre un Baby Yoda. E io: 'Cosa? Perché? Perché dovremmo farlo? Non mi sembra una buona idea", ha detto Filoni nel corso dell'episodio.

Poi ha aggiunto: "Ma poi si mette da parte quella paura iniziale e si dice: 'Ok, beh, esaminiamo la cosa'. E io ho pensato: "Jon, se vuoi farlo, io sarò lì con te. So che Yoda è uno dei personaggi preferiti di George e non possiamo sbagliare".

Dopo tre stagioni di The Mandalorian, Filoni si è dedicato ad Ahsoka, una serie basata su un personaggio creato da Filoni stesso per le precedenti produzioni animate della Lucasfilm. Il personaggio è apparso anche in live-action grazie a Rosario Dawson nel corso degli eventi della seconda e terza stagione di The Mandalorian.

Dawson guida il cast di Ahsoka nel ruolo del personaggio principale, riprendendo il ruolo da The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Personaggi chiave di Star Wars Rebels entreranno nel mondo del live-action con questa serie: Mary Elizabeth Winstead assumerà il ruolo di Hera Syndulla, Natasha Liu Bordizzo interpreterà Sabine Wren ed Eman Esfandi sarà Ezra Bridger. Lars Mikkelsen interpreterà il cattivo Grand'Ammiraglio Thrawn, dopo aver prestato la sua voce al personaggio nelle serie animate. Ci sarà anche spazio per il compianto Ray Stevenson, scomparso poco più di un mese fa.

Ahsoka debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.