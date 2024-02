The Mandalorian, Dave Filoni ha appena confermato che la stagione 4 si farà?

Le riprese del film The Mandalorian & Grogu dovrebbero partire nei prossimi mesi, ma che ne sarà della quarta stagione di The Mandalorian, la serie originale della piattaforma di streaming on demand Disney+?

Parlando con Entertainment Tonight durante la 51esima edizione dei Saturn Awards, il co-creatore del cosiddetto 'MandoVerse' di Star Wars Dave Filoni non ha escluso la quarta stagione di The Mandalorian, che potrebbe entrare in produzione in concomitanza con il film affiliato diretto dal regista e co-creatore della serie Jon Favreau. Parlando ai microfoni del network, infatti, Filoni ha dichiarato: "Ci sono così tante cose che si muovono contemporaneamente nella galassia lontana lontana, in questo momento. Ma mi conoscete" ha scherzato l'autore con un sorriso sornione: "Sono immune alle vostre domande, i vostri trucchi mentali non funzionano su di me."

Stando agli ultimi aggiornamenti The Mandalorian 4 inizierà le riprese nel 2024, e sarà sviluppata insieme al film di The Mandalorian & Grogu: come segnalato da The Hollywood Reporter qualche giorno fa, infatti, tutti gli episodi della quarta stagione della serie tv live-action di Star Wars sarebbero già stati scritti durante gli scioperi di Hollywood, con tutte le sceneggiature delle puntate interamente completate e già consegnate a Lucasfilm. Non è chiaro a questo punto quale progetto uscirà prima o quale sarà l'ordine temporale delle due storie, ma è possibile che il film The Mandalorian e Grogu rappresenterà il finale dell'intera saga.

