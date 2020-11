The Mandalorian, per Dave Filoni 'era il momento giusto' per rivelare il nome di Baby Yoda

Oltre a presentare al pubblico Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, per la prima volta in un live-action, lo scorso episodio di Star Wars: The Mandalorian si è distinto per aver tolto una curiosità ai tantissimi fan: è stato infatti svelato il nome di Baby Yoda.

Se non avete ancora visto la puntata e non volete perdervi la sorpresa, meglio interrompere qui la lettura. In una scena dell'episodio 2x05 di The Mandalorian, intitolato The Jedi, Mando parla infatti di Baby Yoda chiamandolo "kid" (ragazzino), ma Ahsoka lo corregge, rivelando che si chiama Grogu.

Il tenero personaggio verde che ha fatto impazzire i fan, quindi, ha finalmente un vero nome, oltre al generico The Child e all'affettuoso Baby Yoda, nome "imposto" dal pubblico e che naturalmente non viene mai pronunciato nella serie.

Dave Filoni, sceneggiatore e produttore di Star Wars: The Mandalorian, nonché regista dell'episodio in questione, ha spiegato a Vanity Fair le origini del nome e della scena della rivelazione.

"Il nome esiste già da un po', Jon Favreau mi ha detto all'inizio della prima stagione quale sarebbe stato, così ho pensato a come il pubblico avrebbe potuto apprendere il nome. Questo mi ha dato l'idea che Ahsoka, che è molto compassionevole, sarebbe stata in grado di connettersi con il bambino e che senza parole avrebbero potuto comunicare attraverso ricordi ed esperienze. Attraverso questa connessione, prima apprende il nome e poi lo dice a Mando e al pubblico."

