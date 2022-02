The Mandalorian, il destino di Grogu voluto da George Lucas: parla Dave Filoni

Mentre attendiamo con impazienza l'uscita di The Mandalorian 3, soprattutto dopo i fatti di The Book of Boba Fett, Dave Filoni ha rivelato quelle che sono state le raccomandazioni fatte da George Lucas in merito all'amatissimo personaggio di Grogu.

In Star Wars: The Art of The Mandalorian, il regista ha rivelato che il papà del franchise di Star Wars voleva che Baby Yoda ricevesse un addestramento più che adeguato: "Ho parlato con George mentre eravamo a lavoro su The Mandalorian e lui mi ha chiesto di garantire al Bambino un addestramento adeguato. Ecco quali sono state le raccomandazioni di Lucas su questo piccolo essere divenuto tra i più apprezzati di sempre tra i fan".

Grogu è stato presentato al pubblico nel Capitolo 1 di The Mandalorian e in brevissimo tempo è riuscito a conquistare il cuore di tutti gli appassionati della Galassia lontana lontana, apparendo al fianco del Din Drjarin di Pedro Pascal fino al finale della seconda stagione quando, è stato preso in custodia dal maestro Jedi. L'episodio 6 della nuova serie Disney+, The Book of Boba Fett, ha ripreso questo arco narrativo e ha dato agli spettatori la possibilità di vedere come l'allenamento di Grogu fosse progredito sotto l'occhio vigile di Luke Skywalker.

Sebbene George Lucas abbia venduto Lucasfilm alla Disney e con esso naturalmente anche il franchise di Star Wars nell'ottobre 2012, è rimasto in contatto con i produttori della sua creatura, andando in tanto in tanto a controllare cosa combinano sui set e, in una delle sue scorribande nella Galassia, ha anche avuto la possibilità di incontrare "dal vivo" il tenero Grogu.