The Mandalorian, per Dave Filoni ideare una minaccia non è stato facile

Per Dave Filoni il dover raccontare una storia ambientata dopo la trilogia originale, ma prima di quella sequel ha posto un problema: chi può essere la minaccia? La risposta era in realtà semplice, in The Mandalorian l'impero è il perdente.

L'ultima stagione di The Mandalorian ci porta a Coruscant, dove i resti dell'impero sono stati sgominati, anche se alcuni non hanno mai abbandonato i vecchi modi. Tuttavia ora questi devono operare nell'ombra, come quando Elia Kane recluta il dottor Pershing.

Questa idea di agire in segreto in passato è stata una caratteristica dei ribelli, sotto l'occhio vigile dell'impero galattico. Tuttavia ora, con la nuova repubblica al comando, la situazione si è ribaltata, ed è da qui che poi nascerà il Primo Ordine.

Parlando con Empire Magazine, Dave Filoni ha spiegato l'importanza di mantenere vivo quel conflitto tra le due parti.

"Quando penso a Star Wars mi chiedo: 'come posso far capire ai bambini chi sono i buoni ed i cattivi?' da bambino sapevo distinguerli, erano i ribelli contro l'impero. Ho pensato che qualcosa nell'universo espanso sarebbe stato di aiuto, ed ecco la nuova rebubblica contro l'impero Remnant".

Continua poi Filoni: "Abbiamo stabilito, a partire da The Mandalorian, che queste due fazioni esistono. In quest'ultima stagione abbiamo approfondito entrambi questi lati della galassia, stiamo ingrandendo ancora di più questo universo".

I piani di Dave Filoni per Star Wars nell'era della nuova repubblica culmineranno in un film.