The Mandalorian, Dave Filoni: 'Nessun accenno all'uscita di Gina Carano? Ecco perché'

Ricorderete la vicenda che ha coinvolto Gina Carano, che a causa di alcuni commenti controversi sui suoi profili social si è vista licenziare in tronco da The Mandalorian, dove ricopriva il ruolo della cacciatrice di taglie Cara Dune. Ebbene, la sua uscita di scena non è mai stata spiegata nel corso della serie e i produttori rivelano il motivo.

Dopo aver rilasciato dichiarazioni controverse sugli ebrei, sulla Germania nazista e sul clima politico diviso degli Stati Uniti nel febbraio 2021, la Carano è stata sostanzialmente licenziata da The Mandalorian. All'epoca, la Lucasfilm rilasciò una dichiarazione in cui affermava: "Gina Carano non è attualmente impiegata presso la Lucasfilm e non è previsto che lo diventi in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alla loro identità culturale e religiosa sono ripugnanti e inaccettabili".

L'ultima volta che abbiamo visto Cara Dune in The Mandalorian, era al servizio della Nuova Repubblica e nell'episodio finale della seconda stagione ha aiutato Din a salvare Grogu da Moff Gideon e dalle forze neo-Imperiali.

In una conversazione con Deadline, il produttore esecutivo Rick Famuyiwa ha dichiarato che accennare all'addio di Cara Dune è qualcosa a cui gli sceneggiatori avevano pensato. Famuyiwa ha diretto gli episodi 1, 7 e 8 della terza stagione dopo aver precedentemente diretto tre episodi dello show Disney+.

"Cara era una parte importante e continua a essere un personaggio che fa parte di quel mondo. Doveva essere affrontato a livello creativo e [Jon Favreau] si è preso il tempo per pensarci", ha detto Famuyiwa. "È stato qualcosa di cui si è discusso perché sapevamo che avrebbe avuto un impatto sulla serie, ma allo stesso tempo, ciò che è al centro dello show sono i due personaggi - Din Djarin e Grogu - quindi alla fine ci siamo orientati su questo, essere al servizio dei Mandaloriani".

Quindi Cara Dune è ancora parte dell'universo di Star Wars? Dave Filoni ha risposto: "È una grande galassia e abbiamo molti personaggi al suo interno - molti personaggi stanno facendo a botte per avere altro tempo sullo schermo. Dovremo vedere nel corso della stagione quali saranno le avventure, ma si tratta di un grande personaggio, che è stato fondamentale per gli inizi di Din Djarin; vedremo se si evolverà ulteriormente".

"Ora la Stagione 3 sarà incentrata principalmente sui Mandaloriani e sulla storia dei Mandaloriani", ha aggiunto Filoni. "(Ci sono) diversi personaggi che ha incontrato dopo Bo-Katan (che) avranno molto più rilievo, il che ha senso per la direzione che sta prendendo il suo arco narrativo, la sua storia e quella di Grogu nello specifico".

The Mandalorian 3 esordirà domani 1° marzo su Disney+. Jon Favreau ha recentemente accennato al fatto che non c'è bisogno di recuperare The Book of Boba Fett per rimettersi in pari con lo show.