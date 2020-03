The Mandalorian: Dave Filoni si è occupato della regia del finale di stagione?

Pochi giorni fa Gina Carano ha annunciato la conclusione delle riprese della seconda stagione di The Mandalorian. La seconda stagione è in produzione da mesi a Los Angeles e ora pare che tutta la lavorazione sul set sia finita, molto tempo prima che lo show torni in programmazione prima della fine dell'anno.

La seconda stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima ad ottobre e Jon Favreau e il team di post-produzione avrà molto tempo per lavorarci prima che i nuovi episodi tornino su Disney+.

In conclusione delle riprese dei nuovi episodi, il direttore della fotografia Baz Idione ha pubblicato un'immagine su Instagram che mostra il nome di Dave Filoni come regista stampato sul ciak utilizzato sul set.



Ciò potrebbe significare che Filoni ha diretto il finale di stagione della seconda stagione dello show, con protagonista Pedro Pascal.

Giancarlo Esposito ha parlato della seconda stagione di The Mandalorian:"Episodi epici, importanti, con spade laser. E sono l'unico personaggio che nella prima stagione è stato onorato di avere la spada laser. Quindi è meraviglioso".

Esposito ha parlato di Moff Gideon:"Potrebbe essere lì per cambiare le cose in meglio. Adoro fare il cattivo perché c'è spazio per crescere. C'è spazio per l'oscurità e per venire alla luce, adoro che le persone adorino i cattivi, perché i cattivi possono riscattarsi".

Gina Carano ha ringraziato la troupe mentre l'uscita del merchandise di Baby Yoda potrebbe essere rimandata a causa del Coronavirus.