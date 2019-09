The Mandalorian: Dave Filoni paragona la serie a The Clone Wars

Il debutto di The Mandalorian si avvicina e Dave Filoni, dopo aver fornito alcuni dettagli sul personaggio di Pedro Pascal, si è soffermato a spiegare alcuni dei punti in comune tra nuova serie Disney+ e l'altro show del franchise a cui ha lavorato, ossia la serie animata The Clone Wars.

In un'intervista per IGN, Filoni ha spiegato che, anche se The Mandalorian farà la storia in quanto prima serie live-action dell'universo di Star Wars, non differisce poi così tanto dalla serie animata, da cui ha preso in prestito alcuni processi produttivi, in particolare per quanto riguarda l'uso di elementi digitali.

"Lo paragonerei a quello che ho fatto con George Lucas in The Clone Wars, dove grazie alle tecnologie digitali possiamo visualizzare prima quelle che saranno le scene e le sequenza", ha spiegato Filoni, che dirigerà anche alcuni episodi della serie.

"Nell'animazione chiamiamo questo processo previs e per me è stato facile abituarmi alla lavorazione dello show grazie a questi elementi digitali".



Filoni ha anche rivelato che nella serie verranno utilizzati tanti elementi propri dell'animazione ma che allo stesso tempo saranno impiegati anche pupazzi, animatronics e tutto ciò che serve a "richiamare lo spirito classico" della trilogia originale creata da George Lucas.



The Mandalorian debutterà su Disney+ il 12 novembre e sono stati da poco pubblicati due nuovi poster.