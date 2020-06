The Mandalorian, Dave Filoni parla della mitica arma ripresa da The Clone Wars

La galassia di Star Wars è costellata di collegamenti e rimandi tra film, serie, libri e quant'altro: per questo non è stato facile rappresentare un'arma vista in The Clone Wars all'interno di The Mandalorian.

Stiamo parlando della sorprendente Darksaber, la spada laser nera esibita da Moff Gideon negli istanti finali della prima stagione. Una sorpresa davvero gradita per i fan della serie di animazione diretta da Dave Filoni. Fortunatamente il regista è stato chiamato a dirigere un episodio di The Mandalorian e ha potuto elargire preziosi consigli su come rappresentare al meglio la Darksaber.

"È qualcosa con cui ci siamo ritrovati a confrontarci. Quando prendiamo elementi che provengono da The Clone Wars dobbiamo riflettere sul fatto che in quella serie sono stilizzati, e che rappresentano una versione animata del live action. Il punto non è riportare in scala uno a uno cose del genere, ma dobbiamo capire che sono basate su qualcos'altro", ha dichiarato Filoni durante un episodio di Disney Gallery: The Mandalorian.

Non poteva mancare l'intervento dell'ideatore Favreau, che in casi del genere si appella sempre ad un potere superiore. No, non si tratta della Forza, ma del grande George Lucas. Favreau si chiede infatti: "Cosa farebbe George in questa situazione?". Beh, non c'è modo migliore per rimanere fedeli allo spirito della saga.

Il pubblico ha potuto ammirare per la prima volta la Darksaber grazie a Pre Vizla (doppiato proprio da Favreau), un mandaloriano che la utilizzava per portare avanti la sua rivolta sul pianeta Mandalore. La cosa divertente è che Giancarlo Esposito ha ammesso di aver rotto ben tre Darksaber durante le riprese di The Mandalorian.