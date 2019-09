The Mandalorian, Dave Filoni sul personaggio interpretato da Pedro Pascal

C'è ancora una fitta aria di mistero sul personaggio interpretato da Pedro Pascal e protagonista della serie tv di Disney+, The Mandalorian. Dave Filoni, produttore esecutivo della serie e regista di due episodi dello show, ne parla più nel dettaglio.

The Mandalorian, la serie ideata da Jon Favreau per il nuovo servizio streaming Disney, è ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, e quasi tutto quello che sappiamo finora è che seguirà le avventure di un cacciatore di taglie (Pascal) oltre il dominio della Nuova Repubblica.

Per fortuna, però, Dave Filoni è disposto a raccontarci qualcosa in più, incluso cosa lo distingue da altri eroi del franchise come Luke Skywalker.

"Questo show ha a che fare con un personaggio che, per me, è un cacciatore di taglie che si trova un po' al confine. Nei film, abbiamo invece a che fare con Luke, che è un personaggio che si sta sviluppando positivamente, ma lui vuole vuole fare la cosa giusta. E quando si tratta di uno Jedi, ovviamente loro cercano di mantenere vivo il lato chiaro della Forza".

E poi aggiunge: "Credo che ciò che renda unico Mando è che lui è fondamentalmente uno che che sta solo cercando di sopravvivere nella Galassia. È un sopravvissuto e sta solo cercando di trovare la sua strada, giorno per giorno. E credo che questo porti a dei momenti davvero interessanti per quanto riguarda il suo personaggio e la sua storia, e ci sono delle differenze con quello che abbiamo visto affrontare in modo più diretto dagli Jedi. Lui ha una prospettiva diversa, perché è un tipo di personaggio diverso rispetto a loro".

The Mandalorian debutterà su Disney+ il 12 novembre.