The Mandalorian, Dave Filoni sulla scelta di Rosario Dawson: 'Era perfetta per Ahsoka'

La scelta di Rosario Dawson per interpretare la mitica Ahsoka Tano si è rivelata vincente e la maggior parte dei fan hanno ringraziato sia l'attrice sia Dave Filoni per il lavoro svolto. Ma perché è stata scelta proprio lei per il ruolo?

La responsabilità della decisione è ricaduta proprio su Filoni, famoso per aver ideato il personaggio insieme a George Lucas per il film e per la serie di animazione The Clone Wars. Come lui stesso ha rivelato a Vanity Fair, è stata una scelta obbligata:

"Inizialmente, quando stavo contemplando la possibilità di dirigere un live-action, ho chiesto a Kathleen Kennedy come funzionasse il casting e come fare a riconoscere se qualcuno è giusto per una certa parte. Lei ci ha pensato e mi ha detto: 'Lo sai e basta'. E aveva ragione. Quando ho incontrato Rosario, ho capito subito che era giusta per Ahsoka".

Del resto, è un'attrice di fama mondiale, già nota per la sua professionalità e per la passione che mette nei progetti a cui partecipa. Un certo ruolo deve averlo giocato però anche la sua simpatia e la sua disponibilità a mettersi sempre in gioco, qualità che devono aver fatto scattare qualcosa nella mente del regista.

"Ovviamente c'era stato quel tweet, il suo interesse per la parte, c'era il fatto che aveva già lavorato in film d'animazione ed era una grande fan dei film sci-fi e delle storie fantasy... e poi sì, conosceva Hayden Christensen e in quella famosa foto sembravano proprio Anakin e Ahsoka, ma alla fine, quando l'ho incontrata e abbiamo parlato, è lì che ho capito".

Il tweet di cui parla Filoni risale al 2017 e da allora i fan hanno iniziato a credere nel sogno, realizzatosi con il Capitolo 13 di The Mandalorian, nelle riprese del quale anche Dawson è rimasta stupita dal realismo di Baby Yoda. Peccato solo che non possa ricongiungersi con l'amico che interpretò Anakin Skywalker.