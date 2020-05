The Mandalorian: Dave Filoni ci spiega come sarà la Stagione 2

Dopo aver commentato l'arrivo di Ahsoka Tano in The Mandalorian, il creatore di The Clone Wars Dave Filoni ha parlato della sua esperienza da regista nella serie live-action di Jon Favreau durante una recente intervista con Entertainment Weekly.

"È davvero divertente. Forse sono solo io a reagire così alla sua realizzazione" ha spiegato Filoni, tornato dietro la macchina da presa anche durante la seconda stagione . "Ora è un anno che lavoro ai live-action, ma ho bisogno di ancora molta esperienza. Ho scritto in Clone Wars che "l'esperienza supera tutto", e ho bisogno di farne ancora. È stata una grande esperienza di apprendimento lavorare con un team fantastico e con Jon [Favreau]. Nella seconda stagione ho applicato ciò che ho imparato al meglio delle mie possibilità. E credo che tutto stia migliorando sempre di più, erano tutti stimolati dalla reazione che abbiamo avuto per la prima stagione. Non vediamo l'ora di condividere i nuovi episodi con tutti quanti quando avremo finito."

Avendo creato il personaggio di Ahsoka Tano, che ricordiamo sarà interpretata da Rosario Dawson, Filoni sarebbe il perfetto candidato per prendere le redini della serie live-action dedicata interamente alla Jedi di cui si è tanto vociferato, ma che per il momento non è ancora stata annunciata.

L'uscita di The Mandalorian 2 su Disney+ è prevista per il prossimo autunno. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre prime impressioni sulla docuserie di The Mandalorian in arrivo il 4 maggio.