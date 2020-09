The Mandalorian, era davvero Boba Fett la figura misteriosa nell'episodio su Tatooine?

Prima ancora di sapere del rritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett per la seconda stagione di The Mandalorian, molti fan hanno notato un possibile riferimento all'iconico cacciatore di taglie nell'episodio 1x05, intitolato "Il pistolero" e ambientato proprio su Tatooine.

Per chi non lo ricordasse, nella scena finale della puntata appare una figura misteriosa che si avvicina al corpo di Fennec Shand (Ming-Na Wan): tra il rumore degli stivali e del radar, il mantello e soprattuto la posa che assume, la maggior parte degli spettatori ha subito pensato ad un Boba Fett sopravvissuto agli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Visto l'atteso ritorno del personaggio nella stagione 2, ancora non annunciato ufficialmente ma confermato dalle maggiori riviste di Hollywood, sembra proprio che la scena fosse una piccola anticipazione al ruolo di Boba Fett nei nuovi episodi. In una recente intervista, inoltre, Jon Favreau ha spiegato che il secondo arco narrativo seguirà diverse trame: che Boba Fett sia uno dei nuovi protagonisti che affiancheranno Din Djarin?

Fateci sapere la vostra sul potenziale ruolo del cacciatore di taglie, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, per altre notizie sugli episodi in arrivo il 30 ottobre su Disney+, vi rimandiamo alle anticipazioni di Giancarlo Esposito sull'epico scontro tra Moff Gideon e Din Djarin.