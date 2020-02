The Mandalorian, tutti i dettagli sui combattimenti spaziali della prima stagione

I fan di Star Wars dovranno aspettare fino ad ottobre prossimo per la seconda stagione del primo grande successo di Disney+, ma per fortuna The Mandalorian ha ancora tanti segreti e retroscena da svelare.

Gli ultimi in ordine di uscita sono quelli di Ian Milham, supervisore alla produzione virtuale di ILM Visual Effects, che nelle scorse ore ha fornito alcune interessanti dettagli per il dietro le quinte di alcune scene della prima stagione, nello specifico su quelle inerenti ai combattimenti con le navicelle spaziali.

Nei post che vedete in calce all'articolo, Milham ha spiegato come la produzione sia riuscita a mettere in scena delle sequenze così complesse: "Per i combattimenti nello spazio abbiamo popolato la scena con laser ed esplosioni in diversi quadranti e distanze, li abbiamo agganciati a pulsanti personalizzati sull'iPad e abbiamo lasciato il controllo regista. E' stato come giocare a X-Wing vs. TIE su uno schermo da 70 piedi".

In un secondo post, il supervisore ha aggiunto: "Se guardate da vicino, puoi vedere il tizio sulla sinistra con la mocap stick che lo ruota. Abbiamo dominato tutto il mondo con quel bastone in modo che il regista potesse farlo cadere in modo dinamico mentre Gideon cercava di scrollarsi di dosso Mando dal suo Tie, e la cosa ci ha fornito un'illuminazione grandiosa e dei bellissimi riflessi."

