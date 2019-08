The Mandalorian: tutti i dettagli sui protagonisti dal D23 Expo

The Mandalorian è stata una dei protagonisti assoluti del D23 Expo, dove oltre al primo trailer ufficiale sono stati presentati nel dettaglio tutti i protagonisti della serie live-action di Star Wars.

Sul palco dell'evento, presentati dalla presidente della Lucasfilm Katheleen Kennedy, sono apparsi per la gioia dei fan i membri principali del cast: dal protagonista Pedro Pascal a Giancarlo Esposito passando per Gina Carano e Carl Weathers e arrivando infine a Taika Waititi.

Dopo aver parlato con gli attori in seguito alla presentazione di Disney+, Entertainment Weekly ha stilato una lista dei profili dei personaggi più attesi dello show:

Il Mandaloriano (Pedro Pascal) : il protagonista della serie è un cacciatore di taglie che preferisce lavorare da solo ed è molto attaccato alle proprie cose.

: il protagonista della serie è un cacciatore di taglie che preferisce lavorare da solo ed è molto attaccato alle proprie cose. Governatore Gideon (Giancarlo Esposito) : Un tempo governatore per il Primo Impero Galattico, ora agisce per conto suo e comanda un esercito indipendente - ed è molto ambizioso, una sorta di signore della guerra regionale.

: Un tempo governatore per il Primo Impero Galattico, ora agisce per conto suo e comanda un esercito indipendente - ed è molto ambizioso, una sorta di signore della guerra regionale. Cara Dune (Gina Carano) : Ex Shock Trooper ora diventata una mercenaria, ha comnbattuto nella Guerra Civile Galattica sotto la bandiera della Ribellione.

: Ex Shock Trooper ora diventata una mercenaria, ha comnbattuto nella Guerra Civile Galattica sotto la bandiera della Ribellione. Greef Carga (Carl Weathers) : Capo della gilda dei cacciatori di taglie, Greef chiede al Mandloriano di accettare una missione che nessun altro sembra avere il coraggio di affrontare.

: Capo della gilda dei cacciatori di taglie, Greef chiede al Mandloriano di accettare una missione che nessun altro sembra avere il coraggio di affrontare. IG-11 (Taika Waititi): Spesso scambiato nello show per il celebre IG-88, il droide è anch'esso un cacciatore di taglie - e a giudicare dal trailer sembra cavarsela molto bene. Waititi ha inoltre diretto alcuni episodi dello show.

In attesa di sapere la data di debutto della piattaforma in Italia vi rimandiamo al trailer ufficiale di The Mandalorian e alle ultime novità sulla serie Disney+, tra cui ricordiamo è stato annunciato uno show dedicato all'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor.