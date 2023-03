The Mandalorian, tutti i dettagli della teoria sul salvataggio di Grogu

Il quarto episodio della terza stagione di The Mandalorian si intitola "Il trovatello" e ripercorre in parte il passato di Grogu, con l'obiettivo (potremmo dire finalmente) di colmare i buchi di trama sulla storia dei Jedi. Per scoprire se è stato centrato appieno l'obiettivo vi basta leggere la recensione di The Mandalorian 3x04

Non ci soffermeremo su questo al momento anche perchè Favreau ha affermato che The Mandalorian potrebbe avere infinite stagioni e quindi potrebbe esserci tutto il tempo per approfondire al meglio il passato di Grogu.

La quarta puntata della terza stagione, infatti, ha modellato l'ipotesi che a salvare Grogu dal Tempio dei Jedi sia stata Padmé Amidala, l'ex governante eletto della Casa Reale di Naboo e membro del Senato Galattico fino all'Ordine 66 e interpretata, nella serie, da Natalie Portman.

L'ultimo episodio di The Mandalorian, infatti, racconta anche la famosa notte dell'ordine 66 su Coruscant in cui Grogue viene salvato dal tempio Jedi mentre l'Armaiola forgia una rotta di acciaio Beskar per il piccolo.

Grogu viene protetto da molti Jedi, ma è solo Kelleran Beq a riuscire a guidare il piccolo verso la salvezza ed evitare che venga colpito dai clone trooper. Successivamente Beq scende dal proprio veicolo e gli vengono incontro le forze di sicurezza di Naboo. Proprio in questa successione di scene si insinua il dubbio che nel salvataggio di Grogu sia coinvolto un personaggio che possa avere un'autorità importante su Coruscant in quanto il rischio era piuttosto alto.

Qui potrebbe entrare in scena Padmè, che in quanto ex monarca godeva della protezione dei soldati di Naboo e dunque sarebbe stato molto semplice inviarli in tale spedizione di salvataggio. Inoltre, il jet su cui salgono Beq e Grogu ha un particolare design che rappresenta il segno della monarchia di Padmè. Staremo a vedere ma tutte le strade sembra che portino proprio a Padmè.

La terza stagione di The Mandalorian è disponibile su Disney+.