The Mandalorian: diamo uno sguardo al personaggio di Gina Carano in questa foto dal set

La serie TV con protagonista Pedro Pascal è una delle più attese del servizio streaming Disne+. In particolare abbiamo scoperto che The Mandalorian spiegherà l'origine del Primo Ordine, rendendola così una visione obbligata per tutti gli appassionati di Star Wars. In una foto inedita possiamo dare un primo sguardo al personaggio di Cara Dune.

Interpretata da Gina Carano, si tratta di una ex Shock Trooper diventata una mercenaria che avrà un ruolo importante nelle vicissitudini dello show: "Ha viaggiato da pianeta a pianeta, è una donna solitaria e forte, incontra il mandaloriano in uno dei pianeti in cui si sta nascondendo, all'inizio crede che lui voglia catturarla, ma da quel punto in poi la loro relazione cambia". Nella foto, presente in calce alla notizia, la possiamo vedere mentre è pronta a combattere a fianco del personaggio di Pedro Pascal.

L'attrice ha già partecipato ad un importante franchise, esattamente nel primo film dedicato a Deadpool, ma nonostante questo pensava di non essere pronta a recitare in una saga come Star Wars: "Jon Favreau, prima di una mia scena molto importante di The Mandalorian, mi ha guardato e mi ha detto che ora la mia carriera sarebbe cambiata. È una persona molto onesta, ha visto le difficoltà che un cambio di carriera del genere comporta e mi ha voluto rassicurare che anche alla mia succederà la stessa cosa. Mi ha detto che da questo momento in poi potrò scegliere parti fatte apposta per me, parti che troverò difficili ma da questa scena in avanti dovrò credere in me stessa".

I fan nel frattempo aspettano con ansia le puntate della serie in uscita il 12 novembre, inoltre è possibile vedere un'altra foto presa dal set di The Mandalorian.