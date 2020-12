The Mandalorian: Din diventerà re di Mandalore? I fan sono in delirio sui social

"Din Djarin è di diritto il re di Mandalore", "Din che diventa il sovrano di Mandalore per sbaglio è la cosa più coerente con il suo personaggio mai vista", "Non è solo il re di Mandalore ma anche il re del mio cuore". C'è anche chi prende in giro lo sguardo di disapprovazione della povera Bo-Katan e chi posta una divertente fan art a tema Game of Thrones: "Ne ho viste di foto sexy, ma questa è la più sexy di tutte. Legittimo sovrano di Mandalore e del Trono di (Beskar) Spade".

Bo-Katan, legittima erede di Mandalore, ha dovuto rinunciare a brandire l'arma offertale dal mandaloriano, dato che la spada può essere vinta solamente in battaglia. Ciò apre le porte ad un futuro regale per Mando , detentore del simbolo di potere più importante per i mandaloriani. Il suo interesse era comunque quello di proteggere Grogu e non è sembrato molto entusiasta all'idea di fare sua la Darksaber, ma nonostante questo i fan della serie sono già pronti ad acclamarlo come nuovo re.

