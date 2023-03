The Mandalorian, Din Djarin e Grogu sul grande schermo? Ecco cosa ne pensa Rick Famuyiwa

In una recente intervista per The Hollywood Reporter il regista Rick Famuyiwa che ha avuto un ruolo fondamentale per The Mandalorian 3, ha affermato che: "Non so quale sia il grande piano di tutto e ovviamente, c'è così tanto racconto che sta accadendo ora in Star Wars. Ci sono serie e molto è successo nei film".

Il regista ha poi continuato dicendo che: "Quindi ciò che tutto ciò significa in termini di come creiamo le cose e per quale mezzo ha iniziato a confondersi. Quindi non ne sarei sorpreso, ma certamente non ho alcuna conoscenza interna su nulla che stia accadendo in tal senso. Ma c'è una grande comunità di narratori all'interno di Star Wars che è molto attiva sul fronte delle serie e continua ad esserlo quando si tratta di ciò che potrebbe accadere con i film in futuro".

A proposito del grande schermo, tempo fa anche Jon Favreau si era espresso sul futuro di The Mandalorian in un'intervista per Variety affermando che: "è solo una questione di capire come dovrebbe essere speso il nostro tempo e di quale sia l'appetito del pubblico. Con tutte queste storie che stiamo raccontando, è sicuramente un lavoro a tempo pieno solo proseguire con quello che stiamo facendo ora. La televisione ha un ritmo e una programmazione molto diverse rispetto al cinema".