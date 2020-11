The Mandalorian, Din Djarin impugna due Dark Saber in questa fan art: succederà davvero?

La nuova puntata di The Mandalorian ci ha ricordato che il protagonista è davvero in grado di cavarsela in qualsiasi situazione, grazie alle sue incredibili risorse e agli strumenti innestati nell'armatura. Fino ad ora però non lo abbiamo visto brandire le iconiche armi di Star Wars, le spade laser!

Un fan ha quindi deciso di porre rimedio alla situazione, modificando la copertina del videogioco Il potere della Forza e mettendo in primo piano il nostro Mando (ci dispiace Starkiller). Dopo quanto visto nel finale della prima stagione, si è pensato di affidargli non una, ma ben due Dark Saber.

Sebbene sia passata anche tra le mani di Darth Maul, l'iconica spada laser nera ha giocato un ruolo centrale nella storia dei mandaloriani, considerando che apparteneva a Tor Vizsla, il fondatore della Ronda della Morte ai tempi della Guerra Civile su Mandalore. L'arma è poi apparsa in The Clone Wars, brandita da Pre Viszla prima che Maul ne entrasse in possesso e la esibisse anche in Rebels.

Ora che è arrivata a far parte di The Mandalorian, Din Djarin potrebbe avere la possibilità di impugnarla prima o poi, anche se l'intento degli autori sembra quello di svelare le carte con calma, senza cercare di stupire tutti con combattimenti luminosi simili a quelli visti nella trilogia prequel. Sarebbe sicuramente lo strumento giusto per scoraggiare qualsiasi cacciatore di taglie in cerca di Baby Yoda...

Per scoprire che ruolo avrà la Dark Saber nella serie Disney+ non resta che seguire la seconda stagione attualmente in corso. La nuova puntata in arrivo il 6 novembre potrebbe dirci qualcosa in più anche sul misterioso personaggio interpretato da Sasha Banks.