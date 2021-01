The Mandalorian: Din Djarin si toglierà di nuovo l'elmo? Pedro Pascal dice la sua

I numerosi fan di Star Wars sono ansiosi di scoprire cosa accadrà a Grogu in The Mandalorian 3, in attesa di scoprire altri dettagli sulla stagione, vi segnaliamo questo commento di Pedro Pascal riguardo una caratteristica del suo personaggio.

Come sapete il protagonista della serie di Disney+ segue una scuola di pensiero che Bo-Katan ha rivelato essere molto radicale tra i mandaloriani: il divieto di togliersi l'elmetto. Nel corso delle puntate e in particolare durante gli ultimi momenti del finale della seconda stagione, Din Djarin ha voluto togliere il casco per salutare Baby Yoda, incurante della presenza dei suoi alleati. In molti quindi pensano che Din Djarin possa aver cambiato idea riguardo le sue convinzioni, ecco quindi il commento di Pedro Pascal, durante una intervista concessa ai giornalisti di IndieWire: "Per quanto ripeta sempre, questa è la via, non vuol necessariamente dire che ci sia solo quell'unica opzione. Trovo sia molto interessante esplorare questo concetto, alla fine però non sappiamo quale sarà la sua decisione finale. Comunque si è tolto l'elmo in una stanza piena di persone".

Siamo sicuri che nel corso della terza stagione sarà esplorato anche questo lato del personaggio. Per finire, vi segnaliamo questa intervista al coordinatore degli stuntman di The Mandalorian.