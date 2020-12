The Mandalorian, dirigente LucasFilm si scusa per un tweet ambiguo: ecco cosa è successo

Senza i fan non esisterebbe alcun fandom, il dirigente creativo della LucasFilm Pablo Hidalgo è dovuto correre ai ripari scusandosi con il fan di Star Wars che gestisce il canale Youtube Star Wars Theory dopo un commento abbastanza ambiguo che faceva riferimento al finale di stagione di The Mandalorian.

Andiamo con ordine, Hidalgo aveva twittato (con un profilo privato): "le emozioni non devono essere condivise" in risposta a un thread con il video della reazione dello Youtuber che piangeva per il ritorno di Luke Skywalker. In seguito ha cancellato il tweet dopo che alcune reazioni sono iniziate ad arrivare.



“Desidero chiarire che il mio post 'le emozioni non devono essere condivise' era sarcastico autoironico e non era certamente destinato a ferire nessuno e mi dispiace profondamente che lo sia stato. Come fan per tutta la vita, apprezzo i fan che esprimono ciò che si sentono: è l'essenza di essere un fan ", ha detto Hidalgo successivamente. "Non possiamo essere tutti insieme al cinema o alle convention in questo momento, quindi esprimiti online! (In effetti, quelli di noi che non sono inclini a tali manifestazioni le vivranno tranquillamente indirettamente attraverso la tua energia.)"

Il 17 dicembre scorso, lo YouTuber dietro il canale di Star Wars Theory il cui nome è Toos, ha trasmesso in diretta la sua reazione al finale della seconda stagione di The Mandalorian. Durante gli ultimi minuti dell'episodio, si è emozionato e ha iniziato a piangere quando Luke Skywalker è apparso, una reazione più che comprensibile.

Quando Toos ha saputo della reazione di Hidalgo ha chiesto: “Com'è accettabile da qualcuno così in alto alla Lucasfilm? Stai dicendo alle persone che non va bene provare emozioni per il lavoro che la tua azienda produce e le prendi in giro per il pianto? Non va bene."

Ha poi pubblicato un video in cui spiega come il suo fandom di Star Wars lo abbia ispirato e aiutato mentre combatteva la sua personale battaglia contro il cancro.

"Quello che non penso vada bene è quando un funzionario della Lucasfilm interviene e mette in luce questi tipi di comportamenti per minare le proprie emozioni a qualcosa che la loro stessa azienda ha creato", ha detto Toos nel suo video. "Penso che non vada bene per il marchio di Star Wars o Lucasfilm o Disney, e quello che predicano sull'inclusività."

Altri hanno criticato Toos per aver volontariamente travisato la risposta sarcastica di Hidalgo e utilizzarla per avere più visualizzazioni sul suo canale YouTube.



