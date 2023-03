The Mandalorian: Disney+ annuncia per l'Italia l'evento fan The World of Mandalorian

Per celebrare il ritorno di The Mandalorian con la terza stagione su Disney Plus, arriva in Italia nei prossimi giorni l'evento dedicato ai fan The World of Mandalorian, dedicato all'acclamata serie tv di Star Wars creata da Lucasfilm.

L'evento avrà luogo nel cuore di Milano presso Spazio San Babila (Corso Venezia 2, Milano) e sarà curato dall'artista Zoow24, presente e futuro del panorama internazionale e nazionale di Graffiti & Street Art, che permetterà ai fan di immergersi nel mondo del Mandaloriano dal 3 al 5 marzo. L’accesso a The World of The Mandalorian è gratuito ma sarà consentito solo previa prenotazione, fino a esaurimento posti - per prenotazioni e maggiori informazioni potete consultare il sito cliccando sul link in calce all'articolo.

Il progetto, la cui ricerca artistica è stata curata dalla Fondazione Maimeri, consente di vivere The Mandalorian in una modalità avvolgente, creando un legame con la rappresentazione. La location scelta, Spazio San Babila, è diventata per l’artista una tela bianca, un suo manifesto personale e una reinterpretazione del mondo di The Mandalorian. L'evento è stato inaugurato mercoledì 1° marzo alla presenza dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars – 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Ori’cetar Clan - MandoMercs – oltre che di alcuni volti dello spettacolo, della musica e del web, xomw Ernst Knam, Federico Russo, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, Luca Gervasi e altri ancora.

Per altri contenuti scoprite cosa vede Grogu nell iperspazio durante la premiere The Mandalorian 3.