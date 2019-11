The Mandalorian, la Disney blocca i meme su Baby Yoda

Su Disney+ da qualche settimane è arrivata The Mandalorian, prima serie televisiva live-action ambientata all'interno dell'universo narrativo creato da George Lucas, e oltre che per il protagonista interpretato da Pedro Pascal i fan sono impazziti anche (e soprattutto) per il Baby Yoda.

Il misterioso personaggio, per il quale la Disney ha promesso già il merchandise ufficiale in arrivo, sta spopolando in questi giorni sui vari social, con meme e gif create dai fan di tutto il mondo in suo onore. Ma il divertimento potrebbe essere finito.

Kathryn VanArendonk d Vulture ha infatti portato all'attenzione della stampa internazionale la notizia che molte gif su Baby Yoda - alcune delle quali create proprio dalla rivista al fine di essere inserite nei loro articoli sulla serie - sono state eliminata dal database Giphy. L'accusa? Quella di aver infranto la legge sui diritti d'autore.

Stando a Jeff John Roberts, un esperto di copyright, la questione relativa alla giurisprudenza per le Gif e non è mai stata chiarita, nonostante in passato ci siano stati altri casi simili. L'utilizzo di gif di Baby Yoda e la loro creazione comunque non dovrebbe violare nessuna legge, dato che "non minano il mercato dell'opera originale. Nessuno, per esempio, guarderà una Gif di Star Wars al posto del film originale".

