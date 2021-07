The Mandalorian, Disney Gallery avrà un episodio speciale sul ritorno di Luke Skywalker

Ha lasciato sicuramente un ricordo indelebile nel cuore degli appassionati il finale della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, e in particolare il salvifico intervento di Luke Skywalker. Al centro di infinite teorie da parte dei fan, il ritorno dello Jedi interpretato da Mark Hamill si è finalmente manifestato nelle ultime scene.

Nell'episodio, intitolato Chapter 16: The Rescue, abbiamo visto così Luke Skywalker, opportunamente ringiovanito grazie alla computer grafica, farsi strada con la sua spada laser tra i Dark Troopers di Moff Gideon, e accogliere dalle mani di Mando il piccolo Grogu, l'ormai mitico Baby Yoda, per prendersene cura.

Anche se la stagione 3 di The Mandalorian non arriverà prima del 2022, dal prossimo 25 agosto i fan del franchise potranno vedere su Disney+ un episodio speciale di Disney Gallery dedicato proprio al ritorno di Luke Skywalker. Secondo il comunicato stampa pubblicato dalla Casa del Topo, Disney Gallery: The Mandalorian - Making of the Season 2 Finale è "uno sguardo dietro le quinte della realizzazione di questo celebre capitolo di The Mandalorian, con un focus sulla tecnologia utilizzata per ricreare Luke Skywalker. Approfondisce il processo collaborativo, compreso il lavoro con Mark Hamill, per una rappresentazione autentica e appropriata, ed esplora l'immensa pressione e responsabilità che i realizzatori hanno affrontato per riportare in vita uno dei personaggi più importanti della storia del cinema."

Per quanto riguarda il futuro della prima serie live-action del franchise Star Wars, abbiamo scoperto nei giorni scorsi che la terza stagione di The Mandalorian sarà molto più simile alla prima.