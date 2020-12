The Mandalorian, Disney Gallery spiega il funzionamento dell'astronave di Boba Fett

I fan del franchise Star Wars, si sa, sono molto curiosi ed esigenti e si fanno domande su ogni aspetto di ciò che vedono sullo schermo. È importante, quindi, che le risposte siano convincenti, specialmente sul piano del realismo. In The Mandalorian, per esempio, guardando l'astronave di Boba Fett viene spontaneo porsi un dubbio.

La Slave I, infatti, decolla e atterra orizzontalmente, ma quando è in volo è in posizione verticale. Nel settimo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, in particolare, mentre Boba Fett pilota il velivolo, Mando e il resto del gruppo sono in sala di navigazione, ma le loro postazioni sono sedili normali: non sono inclinati con la schiena verso il basso, come dei veri astronauti, ma è come se si trovassero in un normalissimo salotto.

Come è possibile, allora, che non perdano l'equilibrio e non caschino dai sedili? A togliere ogni dubbio ci ha pensato la docu-serie Disney Gallery, che racconta il dietro le quinte del live-action targato Lucasfilm. Come si può vedere anche nell'immagine in calce alla notizia, il team di progettazione ha stabilito che la sala interna della Slave I si trova su un asse rotante, e gira assecondando i movimenti della nave di Boba Fett.

"Nessuno ha mai visto cosa succede all'interno di quella nave quando ruota" ha spiegato Jon Favreau parlando di questo trucco, che anche per Dave Filoni "è una buona idea".

