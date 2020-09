The Mandalorian, la via è Disney Plus nel trailer ufficiale della seconda stagione!

La Lucasfilm ha ufficialmente pubblicato il primo trailer ufficiale di The Mandalorian 2, preannunciando i nuovi esplosivi episodi dell'acclamata serie tv di Jon Favreau esclusiva del servizio di streaming on demand Disney+.

Lo show, che tornerà sulla piattaforma dal 30 ottobre prossimo, preannuncia un'avventura ancor più epica di quella vista nella prima stagione: tra le ambientazioni presentate nel trailer anche un vasto oceano esplorato a bordo di una nave mercantile e una metropoli notturna, senza contare i numerosi soldati ex-imperiali e tanti altri micidiali antagonisti. Niente Ahsoka Tano o Boba Fett per il momento, i fan dovranno ancora pazientare per vederli di nuovo in azione.

Nella seconda stagione dello show il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa all'indomani del crollo dell'Impero Galattico. Nel cast di The Mandalorian torneranno Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, con Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez fra i registi già confermati per i prossimi otto episodi inediti.

Lo showrunner Jon Favreau è anche produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist come co-produttore esecutivo. Per altri approfondimenti ecco come The Mandalorian 2 sarà diversa rispetto alla prima stagione, qui sotto invece trovate il nuovo poster della serie.