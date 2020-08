The Mandalorian: Disney+ produrrà tre serie spin-off? Fonti interne lo confermerebbero

Dopo il riuscito esperimento Dave Filoni e del suo Clone Wars, anche Jon Favreau e The Mandalorian sembrano aver colto nel segno affascinando i fan della saga Lucasfilm, tanto che la Disney sembrerebbe essere già al lavoro su più di tre spin-off della serie con Pedro Pascal: oltre alla possibile serie su Ahsoka Tano quali saranno le altre?

I nuovi, eccitanti rumor arriverebbero direttamente dagli Studios della piattaforma Disney+ e a riportare la notizia e Corey Van Dyke del portale Kessel Run Transmissions: secondo un informatore almeno tre serie sarebbero già in lavorazione e mentre la fantasia vola già ai personaggi interpretati da Gina Carano (Cara Dune), Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Carl Weathers (Greef Karga) e Taika Waititi (IG-11) non è detto che i progetti siano incentrati su eroi non ancora apparsi... Anche se noi incrociamo le dita per Boba Fett.

"Da The Clone Wars sarà presto tratto lo spin-off The Bad Batch e altre tre serie saranno prodotte a partire da The Mandalorian: stando a quello che sappiamo sono tutte già in fase di sviluppo. Non lo pubblicherò in alcun modo come uno scoop, ma è qualcosa di interessante a cui pensare".

Van Dyke, o chi per lui, sembra quindi certo della notizia, sebbene la Disney non abbia ancora rivelato nulla in merito. Ad oggi, quello che sappiamo è che The Mandalorian potrebbe offrire una ghiotta occasione ad Ahsoka Tano, dandole l'opportunità ai fan di vederla in azione in solitaria. Cosa ne pensate? Quale personaggio vorreste vedere approfondito?