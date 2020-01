The Mandalorian, Disney ha rilasciato le nuove scarpe di Baby Yoda

A qualche settimana dalla conclusione della prima stagione l'astinenza da The Mandalorian (e, più in generale, dall'universo di Star Wars) comincia a farsi sentire: in attesa dei prossimi episodi, fortunatamente (anche se non la penseranno così i vostri portafogli) ci sono un bel po' di oggetti del merchandise ufficiale a poter consolare i fan.

Come ogni parte che si rispetti dell'universo starwarsiano, infatti, anche per la serie ideata da Jon Favreau sono state lanciate sul mercato orde di gadget di ogni tipo, dalle tazze alle magliette, passando per Funko Pop!, scarpe e così via.

La presenza di un protagonista adorabile come Baby Yoda, d'altronde, ha decisamente facilitato le cose da questo punto di vista: il tenerissimo alieno è il soggetto perfetto per vendere miliardi di gadget, come testimonia il fatto che sia ormai impossibile non trovare il suo faccino stampato praticamente ovunque.

Le nuove scarpe prodotte da Disney sono l'ennesimo esempio di ciò che diciamo: le Afridille (da Espadrille, la calzatura spagnola al cui stile si ispirano) di Baby Yoda sono prodotte a mano in Kenya da Ubuntu (un'associazione che si occupa di promuovere sanità ed educazione in Africa) e costano 89,95 dollari. La fantasia è la stessa del precedente modello, con la sola differenza dello sfondo grigio sul quale fanno bella mostra tanti piccoli Baby Yoda.

A proposito di Baby Yoda, i sound designer dello show hanno svelato chi gli dà la voce in The Mandalorian; recentemente, inoltre, è diventato virale un chicco d'uva somigliante al protagonista di The Mandalorian.