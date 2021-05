The Mandalorian, Disney sta spingendo Gina Carano agli Emmy nonostante il licenziamento?

Nonostante il suo licenziamento da The Mandalorian, sembra Gina Carano faccia parte della campagna della Disney per gli Emmy Awards del prossimo settembre, almeno a giudicare da un presunto poster ufficiale "For Your Consideration" che sta circolando online.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla news, il poster in questione serve a ricordare alla National Academy of Television Arts and Sciences di considerare Pedro Pascal come attore protagonista, Giancarlo Esposito e Temuera Morrison nella categoria degli attori non protagonisti e la Carano come attrice non protagonista, ovviamente riguardo

La notizia sta facendo scalpore proprio perché, come accennato in precedenza, lo scorso febbraio Lucasfilm ha interrotto il contratto con l'attrice per via di alcuni post condivisi sui social. L'interprete dell'ex soldato della Repubblica aveva espresso più volte i suoi pareri negazionisti sul COVID e varie teorie complottiste, condividendo sul suo profilo di TikTok una breve storia in cui affermava che i membri e i simpatizzanti del partito repubblicano americano stavano subendo lo stesso trattamento degli ebrei durante la persecuzione nazista.

Tornando al poster, la lista delle guest star include attori d'eccezione come Mark Hamill, Ming-Na Wen, Carl Weathers e Rosario Dawson, quest'ultima apparsa per la prima volta nei panni di Ahsoka Tano nel corso del quinto episodio di The Mandalorian 2.