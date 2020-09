The Mandalorian: Disney svela la data di uscita della seconda stagione

Ci siamo quasi, le nuove puntate di The Mandalorian sono sempre più vicine e Disney ha condiviso la data ufficiale in cui potremo ritornare nella galassia lontana lontana, tra mandaloriani a caccia di taglie e scontri all'ultimo blaster.

"Questo è il giorno. I nuovi episodi inizieranno ad essere disponibili in streaming dal 30 ottobre su Disney Plus", leggiamo nel post condiviso sui social.

Jon Favreau, ideatore della serie, aveva confermato che non ci sarebbero stati ritardi e che il periodo di uscita sarebbe rimasto quello di ottobre 2020. La produzione è proseguita quindi senza intoppi ed è forse la prima volta che una stagione televisiva recente non subisce grandi stravolgimenti legati alla pandemia.

Ciò non può che far piacere ai fan di Star Wars. Come si intuisce dal post, le modalità di pubblicazione seguiranno quanto visto per la prima stagione, cioè con episodi a cadenza settimanale. In precedenza c'erano state delle piccole eccezioni: puntate rese disponibili a distanza più ravvicinata o più dilatata, ma in generale "questa è la via".

Troveremo ancora una volta Jon Favreau come showrunner. Alla regia torneranno sia lo stesso Favreau, sia Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Dave Filoni (che si è occupato della sceneggiatura di un episodio). A loro si aggiungeranno anche Robert Rodriguez, Peyton Reed e Carl Weathers.

La nuova stagione dovrebbe dirci di più sul ruolo chiave di Baby Yoda e sul misterioso Moff Gideon di Giancarlo Esposito, protagonista di un cliffhanger piuttosto importante nella precedente stagione. Potrebbero esserci anche sorprese legate alla vociferata Ahsoka Tano di Rosario Dawson, quindi appuntamento al 30 ottobre 2020 per il primo episodio.