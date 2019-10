The Mandalorian: disponibile l'action figure dell'AT-ST Raider

Novembre è ormai alle porte e con lui anche la prima serie TV dedicata all'universo di Star Wars. Abbiamo recentemente visto una nuova immagine promozionale di The Mandalorian, adesso invece possiamo dare uno sguardo più da vicino ad uno dei mezzi che saranno presenti nello show di Disney+.

Durante l'evento "Star Wars Triple Force Friday" infatti la compagnia di giocattoli Hasbro ha svelato una serie di prodotti ispirati al mondo creato da George Lucas. Presente nella collana Vintage Collection possiamo trovare un modellino del veicolo AT-ST Raider, che vedremo nel corso delle puntate dell'opera con protagonista Pedro Pascal. L'oggetto è andato subito sold out durante l'evento, ma i fan più sfegatati potranno acquistarlo nei negozi Best Buy al prezzo di 79.99$.

Tra le caratteristiche più interessanti dell'action figure c'è la possibilità di aprire la cabina di pilotaggio, modificare la posizione delle armi e degli scudi e un'esclusivo pupazzo di quello che possiamo intuire sarà il pilota del mezzo. Questa non è la prima volta che un prodotto promozionale ci permette di analizzare meglio il cast della serie, nei giorni scorsi infatti Hot Toys aveva mostrato al pubblico un personaggio di The Mandalorian, in particolare il droide che sarà doppiato dal celebre Taika Waititi.

Non resta che aspettare il prossimo 12 novembre per gustarsi finalmente la prima puntata dello show dedicato al cacciatore di taglie interpretato dalla star de Il Trono di Spade.