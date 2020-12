The Mandalorian 2: Disponibile il finale di stagione, ecco durata e l'identità del regista

Il trailer finale di The Mandalorian 2 ci ha anticipato una parte degli eventi della puntata conclusiva della stagione. Ecco il nome del regista che si è occupato di dirigere la fine della seconda parte dello show di Disney+.

A partire da oggi 18 dicembre, i numerosi appassionati di Star Wars potranno vedere l'episodio finale della serie, incentrato sul tentativo di Din Djarin di recuperare Grogu, rapito da Moff Gideon e rinchiuso in una cella della sua astronave. Intitolata "Capitolo 16" e dalla durata di 47 minuti, la puntata è stata diretta da Peyton Reed, regista di "Ant-Man", la cui identità è stata rivelata per sbaglio da Pedro Pascal durante un'intervista concessa alla testata online "Extra" per promuovere l'ultimo film di Wonder Woman. Siamo sicuri che i fan saranno felici per questa scelta, soprattutto dopo l'ottimo riscontro di pubblico e critica raggiunto da Ant-Man.

Peyton Reed non è l'unico regista famoso che si è cimentato nel dirigere le puntate della seconda stagione di The Mandalorian, insieme a lui infatti troviamo Robert Rodriguez, Rick Famuyiwa e Bryce Dallas Howard. In attesa della nostra recensione del finale di stagione, vi segnaliamo questo leak della colonna sonora di The Mandalorian, che sembra aver rivelato qualche dettaglio dello scontro finale tra il protagonista e il suo avversario.