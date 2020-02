The Mandalorian, disponibile da oggi il pre-order dell'animatronic di Baby Yoda

Pensavate di esservene liberati? O, forse, dovremmo dire che temevate di non sentirne più parlare? Che la cosa vi faccia piacere o no siete in errore in entrambi i casi: Baby Yoda, nonostante la fine della prima stagione di The Mandalorian, è ancora qui tra noi e non accenna a voler scomparire dalle nostre vite (perché dovrebbe, d'altronde?).

Dall'uscita del primo episodio dello show con protagonista il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal è stato praticamente impossibile non imbattersi in The Child (questo, ad oggi, il nome ufficiale della creatura) in giro per i social, per gli store e chi più ne ha più ne metta.

Dell'adorabile e minuscolo alieno sono stati prodotti giocattoli e gadget di ogni tipo, dalle figurine Funko Pop! alle tazze, passando per magliette, peluche e così via. In vista della Fiera del Giocattolo di New York, però, Hasbro ha deciso di schiacciare ancora una volta il piede sul pedale dell'acceleratore, annunciando la messa in commercio dell'animatronic di Baby Yoda.

L'action figure in questione non si limiterà dunque a far bella mostra di sé sui nostri scaffali, ma sarà capace di riprodurre vari suoni e movimenti del personaggio, deliziandoci con adorabili borbottii e risatine e simulando anche l'utilizzo della Forza. L'animatronic di Baby Yoda è dunque disponibile da oggi per il pre-order al prezzo di 59,99 dollari.

Baby Yoda è anche protagonista del gioco da tavolo di The Mandalorian; vediamo, intanto, in che modo e con quale cadenza The Mandalorian arriverà in Italia.