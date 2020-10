The Mandalorian diventerà un film? Jon Favreau: 'Siamo aperti all'ipotesi'

The Mandalorian è ormai uno dei prodotti di punta dell'universo di Star Wars: la prima stagione dello show con Pedro Pascal ha ottenuto risultati straordinari da ogni punto di vista, arrivando quindi ad aprire scenari decisamente interessanti per Baby Yoda e co.

Scenari che potrebbero includere addirittura il grande schermo: a ventilare l'ipotesi è stato lo stesso Jon Favreau, che durante una recente intervista ha ammesso di non poter escludere l'ipotesi che un giorno The Mandalorian possa sbarcare al cinema, pur non essendoci ad oggi nulla di concreto in tal senso.

"I confini ora sono molto sfocati. Ora puoi vedere in streaming cose che prima avresti potuto vedere solo al cinema e io penso che si possa fare anche il percorso inverso. Comunque siamo assolutamente aperti all'idea e non vediamo l'ora di scoprire dove potrà condurci questa storia potendo contare su una certa flessibilità, perché ad oggi non c'è alcuna tabella di marcia" ha spiegato Favreau, specificando comunque di non voler affrettare inutilmente le cose.

Vi piacerebbe rivedere Mando e Baby Yoda sul grande schermo? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Favreau, intanto, ha parlato dei possibili ritardi nella produzione di The Mandalorian; ad oggi, comunque, l'avvio delle riprese della terza stagione di The Mandalorian è previsto per il 2020.